أمين "البحوث الإسلامية" للوعاظ: حماية الناس من الفكر المتطرف واجب عليكم

كتب لؤى على

أجرى الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة مفاجئة صباح اليوم منطقة وعظ الإسكندرية ضمن جولاته المستمرة لمتابعة العمل فى مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، والوقوف على مستوى الأداء وانتظام خطط العمل والخدمات المقدمة للجمهور.

وأطلع الأمين العام خلال جولته بالمنطقة على خطة العمل وتوزيع الوعاظ على مراكز انتشارهم المختلفة من نوادى ومراكز شباب ومدارس وغيرها من أماكن التجمعات، كما التقى بعض المواطنين المتواجدين فى لجنة الفتوى الرئيسة بالمنطقة للاستفسار على جودة الخدمة المقدمة لهم ومدى تلبية كل احتياجاتهم المعرفية من جانب أمناء الفتوى باللجنة.

وأكد عياد، لـ"الوعاظ" أن محافظة الإسكندرية تعتبر من أهم المحافظات نظرًا لتنوعها الثقافى وكثافتها السكانية وحاجة الناس فى هذا التوقيت إلى مزيد من الوعى خاصة الوعى الفكرى، مضيفًا: "هذا هو دوركم الأساسى ورسالتكم التى عاهدتم الله عليها، فوعى الناس وتبصيرهم بصحيح الدين أمانة فى أيديكم، كما أن حمايتهم من خطر الفكر المتطرف واجب عليكم".

أضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قائلا: "لذلك فإننا بحاجة إلى الاستفادة من جهود وخبرات علماء الوعظ، بالإضافة إلى طاقات شباب الوعاظ فى مجال التوعية بالتحديات الراهنة والوقوف ضد محاولات العبث بالعقول والتلاعب بالنصوص الشرعية وتأويلها حسب الأهواء والأجندات الخاصة، مطالبا ببذل المزيد من الجهود والتلاحم مع الناس والاستماع إليهم وتوضيح كل ما اختلط عليهم".