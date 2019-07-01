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20 وحدة صحية تستقبل المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:22 ص
20 وحدة صحية تستقبل المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد التأمين الصحى الجديد
كتب وليد عبد السلام

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تستقبل 20 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد اليوم الإثنين المواطنين بالمحافظة للتسجيل وفتح الملفات الطبية للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتوفر المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل 11 مستشفى و35 وحدة صحية منهم 20 وحدة تستقبل المواطنين للتسجيل فى المنظومة الجديدة للحصول على أعلى مستويات الرعاية الطبية ووفقا لأعلى معايير الجودة.

وتعنى هيئة التأمين الصحى الجديدة بجمع الاشتراكات من المواطنين وتهتم هيئة الرعاية الصحية بالخدمات المقدمة للجمهور والمنتفعين كما توفر المنظومة 3 مستويات من الرعاية الصحية للمواطنين.

ووفقا لآليات إدارة منظومة الجديدة للتأمين الصحى يتم التسجيل فى الوحدات الصحية ويتم الإحالة للمستشفيات وفقا لطلب طبيب الأسرة حال استدعاء الحالة لمستوى صحى أعلى.

 


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بورسعيد

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