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وزير النفط العراقى: أعضاء أوبك يسعون لاحتواء المخزونات

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:47 م
وزير النفط العراقى: أعضاء أوبك يسعون لاحتواء المخزونات ثامر الغضبان وزير النفط العراقي
رويترز

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قال وزير النفط العراقى اليوم الاثنين إن حكومته وباقى أوبك يسعون لاحتواء مخزونات الخام العالمية واستعادة التوازن بالسوق، وفقا لبيان وزارى.

 

والتقى الوزير ثامر الغضبان اليوم بنظيريه السعودى والروسى على هامش اجتماع أوبك في فيينا.

 

وقال البيان إن الوزراء الثلاثة بحثوا تطورات سوق النفط وتبادلوا وجهات النظر بشأن تمديد تخفيضات المعروض.

 

تجتمع أوبك اليوم ثم تجرى محادثات غدا الثلاثاء مع روسيا والحلفاء الآخرين، في إطار التحالف المسمى أوبك+.

 

وقال الغضبان إن المحادثات ستتناول تخفيضات الإنتاج وتحركات السوق والتزامات المنتجين.


رويترز

النفط العراقي

أوبك

سوق النفط

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