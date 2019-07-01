وزير النفط العراقى: أعضاء أوبك يسعون لاحتواء المخزونات

رويترز

قال وزير النفط العراقى اليوم الاثنين إن حكومته وباقى أوبك يسعون لاحتواء مخزونات الخام العالمية واستعادة التوازن بالسوق، وفقا لبيان وزارى.

والتقى الوزير ثامر الغضبان اليوم بنظيريه السعودى والروسى على هامش اجتماع أوبك في فيينا.

وقال البيان إن الوزراء الثلاثة بحثوا تطورات سوق النفط وتبادلوا وجهات النظر بشأن تمديد تخفيضات المعروض.

تجتمع أوبك اليوم ثم تجرى محادثات غدا الثلاثاء مع روسيا والحلفاء الآخرين، في إطار التحالف المسمى أوبك+.

وقال الغضبان إن المحادثات ستتناول تخفيضات الإنتاج وتحركات السوق والتزامات المنتجين.