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وزير النفط الإيرانى: لا يوجد مشكلة بشأن تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول الإنتاج

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:28 ص
وزير النفط الإيرانى: لا يوجد مشكلة بشأن تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول الإنتاج وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه
(رويترز)

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قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه اليوم الاثنين، إنه ليس لديه مشكلة بشأن تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج ولكنه أبدى ازدراءه مما وصفه "بالأحادية" بين بعض الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضح زنغنه للصحفيين "ليس لدى مشكلة مع خفض الإنتاج. التحدي الرئيسي لأوبك هو الأحادية. على الأعضاء أن يتناقشوا ويتخذوا القرار معا.

"ليس من معايير أوبك أن يتخذ شخصان قرارا خارج أوبك ثم توافق المنظمة بعد ذلك على القرار. هذا أكبر تهديد لأوبك".

وتأتى تصريحات زنغنه بعد أن قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مطلع الأسبوع إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق مع أوبك لخفض إنتاج النفط لفترة ما بين ستة وتسعة أشهر.

 


وزير النفط الايرانى

اوبك

بترول

الرئيس الروسى

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