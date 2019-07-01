ننشر أماكن 154 وحدة صحية بأسيوط ضمن مبادرة الرئيس "دعم صحة المرأة"

انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط، اليوم الأثنين، والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية، تتكون من 616 طبيبا ومشرفا بأسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات، واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة أسيوط يبلغ حوالى مليون و300 ألف آنسة وسيدة، من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة، وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات، مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

و ينشر "اليوم السابع" أماكن 154 وحدة صحية بأسيوط، ضمن مبادرة الرئيس "دعم صحة المرأة".

شرق أسيوط، ويضم" مركز طبى الوليدية - نزلة عبداللاه - مركز الوليدية - رعاية طفل الحمراء - رعاية طفل كدوانى - رعاية طفل فريال - مكتب صحى ثانى - عيادة حى الرجاء - عيادة حى الحمراء ".

غرب أسيوط، ويضم" المركز الطبى مبارك - رعاية طفل قلته - رعاية طفل غرب - مكتب صحة أول - مكتب صحة رابع - مكتب صحة خامس - عيادة حى غرب - عيادة قلته - عيادة حى الشيخ - عيادة حى السادات - عيادة حى الجامع الكبير".

مركز أسيوط، ويضم " مسرع - اولاد ابراهيم - الزاوية - قرقارص - شطب - سلام - بنى حسين - موشا - الحسانى - ريفا - علوان - منقباد - العدر - دير درنكه - اولاد رايق - المطيعة - الشغبة".

مركز منفلوط، ويضم " الحواتكه - بنى شقير - بنى عدى البحرية - بنى عدى القبلية - بنى رافع - ام القصور - العتامنة - عرب العمايم - جحدم - نزه قرار - جزيرة المعابدة - بنى سد - سكره - ابوعايد - عرب بنى شقير - الصهريج - سراوة - ".

مركز القوصية، ويضم " المركز الطبى - فزارة - التتاليه - مير - نزالى جانوب - القصير - السراقنا - المنشأه الكبرى - بنى زيد بوق - الأنصار - الشيخ عون الله - بنى أدريس - بنى صالح - القصير شرق النيل - الشيخ داواد - بنى قره - الحبالصه".

مركز ديروط، ويضم "المركز الطبى - صنبو- دشلوط - مساره - كوم بوها - رعاية طفل ديروط - نزلة ضاهر - ببلاو - أمشول - جرف سرحان- المناشى - باويط - قصر حيدر- سرقنا - نزلة بدوى- نجع خضر- نزلة عبداللاه - دحروج - خارفه".

مركز ابوتيج، ويضم " باقور - رعاية ابوتيج - نزلة باقور- دكران - البلايزة - بنى سميع - ابو الحارث - النخيلة - دوينة - الاقادمة - الزرابي".

مركز صدفا، ويضم "البربا - الدوير - أولاد الياس - مجريس - الوعاضله - بنى فيز - رعاية طفل صدفا".

مركز الغنايم، ويضم "المركز الطبى - دير الجنادلة بحرى - مركز دير الجنادلة - العزايزه - العامرى".

مركز البدارى، ويضم " منشأة همام - النواميس - النواورة - المركز الصحى - نزلة القنطرة - نجع الجزيرة - العقال البحرى - العتمانية - الهمامية".

مركز ساحل سليم، ويضم" المركز الطبى - الغريب - الشامية - النزلة المستجدة - العونه - جزيرة الساحل - التناغه الشرقية".

مركز ابنوب، ويضم "الدير الجبراوى - ابوسحاق - المركز الطبى - المعابده - الحمام - بنى ابراهيم - العقب - كوم المنصورة - الشنابلة - القداديح - السوالم البحرية - جزيرة بهيج - كوم ابوشيل - رفاعه الطهطاوى".

مركز الفتح، ويضم"المركز الطبى- اسيوط الجديدة - الواسطى - الأطاولة - بنى زيد الأكراد - المعصرة - بنى طالب - جزيرة الأكراد - العصاره - الفيما - بنى مر".