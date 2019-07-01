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نائب إيرانى بارز: إسرائيل ستُدمر فى نصف ساعة إذا هاجمت أمريكا إيران

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:55 م
نائب إيرانى بارز: إسرائيل ستُدمر فى نصف ساعة إذا هاجمت أمريكا إيران رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى مجتبى ذو النور
رويترز

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نقلت وكالة مهر للأنباء اليوم الاثنين عن نائب إيرانى بارز قوله إن إسرائيل ستُدمر فى نصف ساعة إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران.

وبلغ توتر مستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضى بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

ونسبت الوكالة إلى مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قوله اليوم الاثنين "إذا هاجمتنا أمريكا فلن يتبقى في عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط".

 

 

 


إيران

مجتبى ذو النور

أمريكا

إسرائيل

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