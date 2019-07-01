سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 02:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

موجة حارة فى ألاسكا تؤجج حرائق غابات وتذيب أنهارا جليدية

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:56 م
موجة حارة فى ألاسكا تؤجج حرائق غابات وتذيب أنهارا جليدية حرائق غابات - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتسبب موجة حارة تشهدها ولاية ألاسكا الأمريكية فى تأجيج حرائق غابات فى المنطقة وذوبان أنهار جليدية مما أطلق سحبا كثيفة من الدخان أطبقت على أكبر مدن الولاية وأدى إلى ارتفاع كبير فى منسوب مياه الأنهار.

وأصدرت هيئة الطقس الوطنية أمس الأحد تحذيرا من الدخان الكثيف في أنكوراج، التي يقطنها نحو 40 بالمئة من سكان الولاية، ونصحت بعدم القيام بأنشطة خارج المنازل لفترات طويلة وحثت كبار السن والمرضى على البقاء في الأماكن المغلقة.

وقال مسؤولون عن مكافحة الحرائق إن السبب في هذا الدخان الكثيف هو حرائق الغابات في منطقة سوان ليك إلى الجنوب من محمية كيناي الوطنية للحياة البرية وهي حرائق تستعر منذ الخامس من يونيو بسبب البرق وأتت على أكثر من 68 ألف فدان.

وأمر مسؤولو مكافحة الحرائق بإخلاء منطقتين إلى الشمال في فيربانكس وأبلغوا السكان في منطقة ثالثة بالاستعداد للمغادرة بسبب حريق في منطقة شوفيل كريك اتسع نطاقه إلى 5568 فدانا بحلول أمس الأحد.

وجاء في أمر الإخلاء "على الناس الذهاب. نفذوا الإخلاء الآن. غادروا على الفور. لا تؤجلوا المغادرة".

ووفقا للمسؤولين عن مكافحة الحرائق في الولاية وفي الإدارات الاتحادية هناك 354 حريق غابات في المجمل في ألاسكا حتى صباح أمس الأحد يغطي مساحة 443211 فدانا.

وتسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في مناطق بالولاية واقترابها من معدل قياسي في مناطق أخرى في تهيئة ظروف لاشتعال الحرائق من الحدود الكندية شرقا وحتى ساحل بحر بيرنج غربا.

 


حرائق غابات

الاسكا

أنهار جليدية

مياه الانهار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة