موجة حارة فى ألاسكا تؤجج حرائق غابات وتذيب أنهارا جليدية

تتسبب موجة حارة تشهدها ولاية ألاسكا الأمريكية فى تأجيج حرائق غابات فى المنطقة وذوبان أنهار جليدية مما أطلق سحبا كثيفة من الدخان أطبقت على أكبر مدن الولاية وأدى إلى ارتفاع كبير فى منسوب مياه الأنهار.

وأصدرت هيئة الطقس الوطنية أمس الأحد تحذيرا من الدخان الكثيف في أنكوراج، التي يقطنها نحو 40 بالمئة من سكان الولاية، ونصحت بعدم القيام بأنشطة خارج المنازل لفترات طويلة وحثت كبار السن والمرضى على البقاء في الأماكن المغلقة.

وقال مسؤولون عن مكافحة الحرائق إن السبب في هذا الدخان الكثيف هو حرائق الغابات في منطقة سوان ليك إلى الجنوب من محمية كيناي الوطنية للحياة البرية وهي حرائق تستعر منذ الخامس من يونيو بسبب البرق وأتت على أكثر من 68 ألف فدان.

وأمر مسؤولو مكافحة الحرائق بإخلاء منطقتين إلى الشمال في فيربانكس وأبلغوا السكان في منطقة ثالثة بالاستعداد للمغادرة بسبب حريق في منطقة شوفيل كريك اتسع نطاقه إلى 5568 فدانا بحلول أمس الأحد.

وجاء في أمر الإخلاء "على الناس الذهاب. نفذوا الإخلاء الآن. غادروا على الفور. لا تؤجلوا المغادرة".

ووفقا للمسؤولين عن مكافحة الحرائق في الولاية وفي الإدارات الاتحادية هناك 354 حريق غابات في المجمل في ألاسكا حتى صباح أمس الأحد يغطي مساحة 443211 فدانا.

وتسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في مناطق بالولاية واقترابها من معدل قياسي في مناطق أخرى في تهيئة ظروف لاشتعال الحرائق من الحدود الكندية شرقا وحتى ساحل بحر بيرنج غربا.