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مصدر:ارتفاع مصابى عقار إمبابة المنهار لـ3 أشخاص ومتوفى ونبحث عن سيدة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 م
مصدر:ارتفاع مصابى عقار إمبابة المنهار لـ3 أشخاص ومتوفى ونبحث عن سيدة انهيار عقار إمبابة
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، إن أحد المواطنين أثناء سيرة سقط عليه أجزاء من العقار المنهار فى حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، ليرتفع عدد المصابين إلى 3 أشخاص ومتوفى. 
 
وأشار المصدر، إلى أن سيارات الإسعاف تتمركز بمحيط العقار المنهار، ونقلت المتوفى والمصابين لمستشفى إمبابة العام، فيما يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم للبحث عن سيدة مفقودة أسفل الركام.
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بانهيار عقار فى منطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ البرى الى المكان للبحث عن أى مفقودين. 

انهيار عقار امبابة

الحماية المدنية

البحث عن مفقودين

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عقار امبابة

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