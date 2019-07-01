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قنصل مصر بفرانكفورت: ذكرى ثورة ٣٠ يونيو تتزامن مع تحقيق إنجازات على مختلف المستويات

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:51 م
قنصل مصر بفرانكفورت: ذكرى ثورة ٣٠ يونيو تتزامن مع تحقيق إنجازات على مختلف المستويات ثورة 30 يوينو
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أكد القنصل العام المصري في فرانكفورت خالد أحمد طه أن الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو تتزامن مع تحقيق الدولة المصرية العديد من الإنجازات على مختلف المستويات.

 

وقال طه، فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال احتفال أقيم بمناسبة الذكري السادسة لثورة 30 يونيو، إن هذه الإنجازات تمثلت أبرزها في التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وارتفاع التصنيف الائتماني الدولي وإشادة المؤسسات المالية الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي أمكن تحقيقه بفضل تطبيق سياسات تنموية رشيدة تستند إلى رؤية إصلاحية شاملة، فضلاً عن جهود الدولة لمجابهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني.

 

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تحققت رغم التحديات الكبيرة التي واجهت مصر خلال الفترة العصيبة التي سبقت ثورة 30 يونيو، الأمر الذي يعكس صلابة إرادة الشعب المصري والتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة ولاتزال من أجل حماية الشعب المصري والتصدي لمحاولات العبث بأمنه وطمس هويته الوطنية.

 

وحضر الاحتفال ممثلو المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا والمنظمة المصرية الألمانية والكنيسة الأرثوذكسية القبطية في فرانكفورت وعدد من أبناء الجالية المصرية، فضلاً عن روجا بودستانتي عضو مجلس مدينة فرانكفورت عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي.

 


مصر

30 يوينو

ثورة

فرانكفورت

قنصل

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