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قائد الجيش اللبنانى: القوات المسلحة ستبقى الملاذ الآمن لحفظ الأمن والاستقرار

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 م
قائد الجيش اللبنانى: القوات المسلحة ستبقى الملاذ الآمن لحفظ الأمن والاستقرار الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

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تعهد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن تظل القوات المسلحة الملاذ الآمن للبنانيين جميعا، مؤكدا أن الجيش "لن يبخل بأى تضحية فى سبيل استقرار وأمن لبنان".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، خلال إطلاقه مشروع بناء معسكر جديد مخصص للقوات المحمولة جوا، مشيرا إلى أن "الثكنة الجديدة" تحاكى بمنشآتها المتطلبات العسكرية والتدريبية واللوجستية التى تحتاجها القوات لتطوير قدراتها، انطلاقا من الثقة بدورها وأهميتها.

وقال "لطالما شكلت الوحدات الخاصة فى الجيش اللبنانى قوات النخبة، محققة النصر تلو النصر فى معارك واجهها الجيش ضد أعداء كُثُر حلموا بكسر هيبة الوطن وعقيدة جيشه، لكن أحلامهم تحطمت عند أقدام جنودنا الأبطال، فكانوا فخر ا للمؤسسة العسكرية كما للبنان".

وأضاف "إن وحدات النخبة، من مغاوير، ومغاوير بحر، والقوات المحمولة جوا، تثبت يوما بعد يوم، قدراتها العسكرية والقتالية العالية، وكفاءة ضباطها وأفرادها فى مواجهة الأخطار والدفاع عن لبنان، من هنا اهتمام القيادة بتوفير كل الإمكانات التى يحتاجونها لتطوير قدراتهم، والتى تجعلهم فى جهوزية تامة ودائمة".

وأشار إلى أنه ومنذ انتهاء معركة فجر الجرود (المعارك العسكرية ضد الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابى صيف عام 2017) ومع استمرار المعارك الأمنية، تحول معظم اهتمام الجيش إلى تطوير التدريب العسكرى للوحدات المقاتلة، حتى تبقى فى حالة "جاهزية عالية" وهو الأمر الذى تمثل بإنشاء مركز تدريب القوات الخاصة فى محافظة عكار (شمالى لبنان) قبل أسابيع قليلة، وشدد على أن فوج القوات المحمولة جوا، أثبت خلال مسيرته العسكرية قدرته على التميز والاحتراف والكفاءة على مدى مرحلة البناء والتطوير.

 


الجيش اللبنانى

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

الحرب على الارهاب

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