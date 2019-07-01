فيديو.. شركة هولندية تبدأ تجربة أول نفق هايبر لوب فى أوروبا

كتب: أحمد علوى

بدأت شركة هاردت الهولندية، فى تجربة أول نفق "هايبرلوب" كامل التشغيل فى أوروبا، ويعد هذا النفق، هو أول نفق أوروبى من طراز هايبرلوب فائق السرعة فى أوروبا بأكملها، وهو عبارة نفق اختبار منخفض السرعة بطول 30 مترًا فى مدينة ديلفت.

ووفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، يعتبر الهايبرلوب مفهوم لنظام نقل عالى السرعة أطلقه رجل الأعمال والمخترع الأمريكى إيلون ماسك، وهو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين. وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسى يولده موتور كهربائى يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

تستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكباً، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية فى الخط الواحد دون أى مشكلة أو خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة آمنة بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.

سرعة "الهايبرلوب" تفوق سرعة الصوت وتسير بسرعة 1220 كم فى الساعة، أى انها تستطيع أن تقطع المسافة ما بين نيويورك بالولايات المتحدة والعاصمة الصينية بكين فى ساعتين, وبين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو فى 35 دقيقة.