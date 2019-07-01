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فيديو..الحماية المدنية ترفع أنقاض عقار إمبابة المنهار لمحاولة استخراج سيدة

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:25 م
فيديو..الحماية المدنية ترفع أنقاض عقار إمبابة المنهار لمحاولة استخراج سيدة انهيار عقار امبابة
كتب أحمد عبد الهادى

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انهار عقار مكون من أربعة طوابق فى حارة مسجد الرحمة بمنطقة إمبابة، اليوم الاثنين، تسبب فى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع أجهزة حى شمال الجيزة، رفع الأنقاض للبحث عن ضحية أسفل الأنقاض.

فيما استعانت قوات الأمن ومحافظة الجيزة بـ 6 معدات ثقيلة لمساعدة الأهالى فى الوصول للسيدة المتواجدة حتى الآن أسفل الأنقاض.

 

ومن جانبه أكد اللواء جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، أن العقار الذى انهار منذ قليل بمنطقة إمبابة، قديم ومكون من أرضى و4 أدوار، مقام على حوائط حاملة وأسقف خشبية.

 

وأضاف رئيس مدينة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن العقار لم يصدر بشأنه قرار إزالة، ولم تأت منه أى شكوى قبل ذلك، مشيرا إلى أنه جارى قطع المرافق عن العقار المنكوب، حتى لا تتأثر العقارات المجاورة.

 

وأشار عبد الرشيد، إلى أن جهود قوات الحماية المدنية تتواصل للبحث عن شخص أسفل الأنقاض، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

وانهار صباح، اليوم الاثنين، العقار رقم 2 حارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد ميدان مدينة الأمل بمنطقة إمبابة بحى شمال الجيزة، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 2 أخرين، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شخص أسفل الأنقاض.

 

أسفر الانهيار، عن إصابة كل من أنصاف حسين أحمد 65 سنة، وعمرو فؤاد بدرى 33 سنة، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام، ووفاة رامى فؤاد بدرى 30 سنة، وجارى البحث عن هبه فؤاد بدرى 28 سنة.

 


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