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"فروت لوجستيكا": 80 ألف مشارك من 135 دولة شاركوا فى المعرض الماضى

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:14 م
"فروت لوجستيكا": 80 ألف مشارك من 135 دولة شاركوا فى المعرض الماضى فاكهة _ أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تنطلق فعاليات المعرض الدولي الرئيسي لتجارة الفاكهة والخضروات FRUIT LOGISTICA في الفترة 5-7 فبراير 2020 .

 

وقال بيان صادر اليوم أن  FRUIT LOGISTICA 2020  يجمع بين المشترين من المنتجات الطازجة أكثر من أي حدث صناعي آخر في العالم ، وهو يقدم أقوى فرصة لإجراء اتصال هادف وجهاً لوجه مع العملاء الجدد المحتملين من جميع أنحاء العالم.

 

والأكثر من ذلك  بحسب البيان فان المعرض ، الذى يقام فى ميسى برلين العاصمة الألمانية، يمنح العارضين أكثر الوسائل المباشرة  لعرض وترويج لوضع منتجاتهم أو خدماتهم.

 

وأضاف البيان انه شارك حوالي 80،000 زائر من 135 دولة آخر مرة للمعرض ، موضحا انه  مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الفواكه والخضراوات الطازجة، تم تصميم FRUIT LOGISTICA 2020 لتوفير أفضل منصة للشركات التي تهدف إلى الاستفادة من هذا النمو الإضافي ، لا سيما في أوروبا.

 

وأضاف أنه على الرغم من النمو الكبير في الصين والهند والولايات المتحدة ، لا تزال ٦ أسواق أوروبية رئيسية - ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وروسيا وبلجيكا - تهيمن على الدول العشرة الأولى المستوردة للفواكه.

 

أيضا  بالنسبة للخضروات ، فإن فرص النمو في أوروبا كبيرة أيضًا ، مدفوعة بشكل خاص بالاتجاهات الاستهلاكية مثل الصحة والراحة.

 

وتشارك فى المعرض سنويا نحو ١٠٠ شركة مصرية .

 


فروت لوجستيكا

برلين

الصادرات الزراعية

صادرات الخضر

الحاصلات الزراعية

Fruit Logistica

تصدير الفاكهة

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