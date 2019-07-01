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غداً.. انطلاق الملتقى المسرحى الـ 42 لطلاب الكليات بطنطا

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:08 م
غداً.. انطلاق الملتقى المسرحى الـ 42 لطلاب الكليات بطنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية – عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا عن انطلاق فعاليات المهرجان المسرحى الـ 42 للفنون المسرحية لشباب الجامعة غداً الثلاثاء وحتى 14/7/2019 بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة، والذى تنظمه إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان إلى أهمية الفن باعتباره القوة الناعمة التى تحرص الجامعة على دعمه وتنميته بما يحقق الوعى المستنير للطلاب بالقيم الحضارية لمصر وترسيخ القيم الثقافية وغرس مشاعر الانتماء فى نفوس الطلاب.

وأضاف الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف الطلاب الموهوبين وفرصة حقيقية لتنمية مواهبهم وامكانياتهم.

وأوضح الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الملتقى المسرحى يأتى فى نسخته الثانية والأربعين بمشاركة 11 عرضاً مسرحياً للطلاب من مختلف كليات الجامعة وهم كلية التربية الرياضية يوم 2 يوليو، والعلوم 3 يوليو، والاداب 4 يوليو، والحقوق 6 يوليو، والتجارة 7 يوليو، وطب الاسنان 8 يوليو، والتربية 9 يوليو، والزراعة 10 يوليو، والطب 11 يوليو، والهندسة 13 يوليو، والتمريض 14 يوليو.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور مجدى محمد حمزاوى ناقد وكاتب مسرح، والدكتور السعيد منسى مخرج مسرحي، والدكتور محمد مسعد يحيى ناقد مسرحي.

 


جامعه طنطا

الملتقى المسرحى

رئيس جامعه طنطا

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