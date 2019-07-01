ضبط لحوم ودواجن فاسده وتحرير45 محضر تموينى مخالف بالمنيا

كتب فريق المحافظات

شنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا حملة تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم فى مراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى، فى بيان إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 14 محضراُ بإجمالى 175 كجم لحوم ودواجن منها، 8 محاضر بإجمالى 65 كجم لحوم ودواجن بمركز بنى مزار، و محضرين باجمالى 21 كجم لحوم بمركز سمالوط، و4 محاضر بأجمالى 89 كجم لحوم بمركز العدوة، قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين، مشيراً إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطرى على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجارى حرصا على الصالح العام.

كما تمكنت مديرية التموين، من تحرير45 محضر تموينى مخالف، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التى نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 34 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 8 محاضر لنقص الوزن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر للتوقف عن التشغيل و3 محاضر لعدم وجود سجلات ومحضراً لعدم وجود ميزان و 16 محضر لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 10 محاضر فى مجال الأسواق منها محضر لعدم وجود ترخيص و محضرين لعدم حيازة شهادة صحية و 5 محاضر لذبح خارج السلخانة، ومحضرين أخرين، ومحضراً فى مجال المواد البترولية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه فى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم .