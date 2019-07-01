صور.. "مصر للطيران" تتسلم طائرة الأحلام الرابعة.. وباريس أولى وجهاتها

انضمت اليوم إلى أسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران"، طائرة الأحلام الرابعة من طراز البوينج B787-9 Dreamliner ، من إجمالى 6 طائرات تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز، وكانت أول طائرة قد انضمت إلى أسطول الشركة من هذا الطراز فى شهر مارس الماضى.

وتتسلم "مصر للطيران" الطائرة الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالى فى إطار خطة تحديث الأسطول، وتخدم هذه الطائرات حالياً أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية، أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبى، ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى الفترة القادمة.

وقد تقرر أن تكون أولى رحلات الطائرة الرابعة من طائرات الدريملاينر على خط باريس للمرة الثانية فى التشغيل على هذا الخط، وهو ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة، وتواصل "مصر للطيران" الاستثمار فى تحسين وتطوير خدماتها للاستمتاع بتجربة سفر لا تضاهى؛ حيث أتاح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة فى سوق النقل الجوى لما يوفره من مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية، وتعتبر من أحدث الطائرات التى أتاحت الارتقاء بتجربة سفر عملائنا إلى مستويات أعلى، وسوف تواصل "مصر للطيران" لعب دورا متكاملا فى تسهيل حركة السياحة والسفر وتوسيع فرصنا التنافسية فى الفترة المقبلة.