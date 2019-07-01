صور .. جامعة قناة السويس تستكمل أعمال التطوير بعزبة الصفيح

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استأنفت اليوم أعمال تطويرعزبة الصفيح بقرية الفردان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر إحتياجا، والتى تبنت خلالها جامعة قناة السويس تطويرعزبة الصفيح، بإشراف الدكتور عاطف أبوالنور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور طارق رحمى، إن أعمال تطوير اليوم شملت زراعة شتلات زيتون أمام المسجد و بعض المنازل، كما استأنفت أعمال الدهان داخل المسجد، واستكمال أعمال النجارة داخل مدرسة الفصل الواحد، وقدمت الجامعة عمدان إنارة يتم وضعها فى العزبة بالأماكن غير المضيئة، وشهد اليوم أيضا دورة تدريبية لسيدات القرية، حاضر فيها الدكتورة داليا منصور رئيس فريق العمل المشارك فى تطوير عزبة الصفيح، وتناولت برنامج تدريبى بعنوان "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وتحدثت الدكتورة داليا منصور خلال اللقاء عن دور المنشآت الصغيرة فى تحقيق عدالة التنمية الإقليمية، وتناولت أنواع المشروعات الصغيرة، وتكلمت عن خطة العمل و المحتويات وأهميتها، وشرحت الأمور التى يجب مراعاتها فى عملية التسويق.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور خلال اللقاء كيفية التقدم لمشروع ووصف المشروع وتحليل السوق ومتطلباته والشرائح المستهدفة، وشرحت الخطة التسويقية والخطة التشغيلية والتطوير والتمويل، وماهى أسباب فشل المشاريع الصغيرة، واختتمت، حديثها بشرح كيفية تمويل المشروعات الصغيرة طبقا لمبادرة البنك المركزى المصرى والمستندات المطلوبة.



1- تطوير عزبة الصفيح



2- تطوير عزبة الصفيح



3- تطوير عزبة الصفيح



4- تطوير عزبة الصفيح