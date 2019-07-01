صور ..اضبط مخالفة .. كابلات الكهرباء المكشوفة تهدد حياة المواطنين بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، وجود كابلات كهربائية مكشوفة تهدد حياة المواطنين، وكذلك تؤدى لحدوث حرائق فى عدد من محولات الكهرباء المختلفة .

من جانبه قال هانى أحمد، أحد مواطنى منكقة حفر الباطن بمدينة الغردقة ان كبائن الكهرباء بالمنكقة اغلبها مفتوخة وواصلة بالكهرباء موضحا انها تهدد حياة الاطفال .

وكذلك هناك عدة كابلات كهرباء ملقاه فى الشوارع ومكشوفة وبها كهرباء، مطالبا شركة تلكهرباء بالمرور على الكبائن الصغيرة بالعقارات بحوار المدرسة اليابانية واحكام اغلاقها خوفا علي حياة الاطفال الذين يلهون بجوارها .

كذلك اشتكى أهالى منطقة الأمل بالغردقة وكذلك شارع الثلاثيني المتفرع من شارع الكورنيش من تواجد عدة كابلات عارية مما يسبب خطر على الاهالى وتسبب فى حريق محول بشارع الثلاثيني .

من جانب أخر اشتكى أهالى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث اكد الأهالى ان مجلس المدينة يخكر بفصل التيار لمدة ساعات لصيانة المحولات الا ان انقطاع التيار يستمر لساعات اطول يوميا وبشكل مستمر .



كابلات الكهرباء المكشوفة



كابلات الكهرباء المكشوفة



كابلات الكهرباء المكشوفة