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صور.. إنارة الطريق حول المقابر بقرية كومير بإسنا وتجميل حديقة بالطود

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:22 م
صور.. إنارة الطريق حول المقابر بقرية كومير بإسنا وتجميل حديقة بالطود إنارة الطريق حول المقابر بقرية كومير بإسنا لخدمة المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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فى خطوة جديدة قام رجال الوحدة المحلية لقرية كومير بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، بناء على توجيهات وتعليمات محمد السيد سليمان رئيس مدينة إسنا للحرص على إنارة الطريق العام، تم البدء فى أعمال إنارة طريق المقابر بقرية كومير لخدمة الأهالى والزوار والمشيعين للجنازات حتى منطقة "الجبانات" كما يطلق عليه بالأقصر.

وقامت الوحدة المحلية لقرية كومير بتوجيهات من الأمير أحمد مصطفى رئيس القرية، بإنارة طريق جبانة كومير بالكامل، وصيانة الكشافات غير المضيئة على الطريق لخدمة المواطنين الذين يشيعون جثامين ذويهم مساء.

وفى مدينة الطود شرقى المحافظة قام قسم الحدائق والبساتين بمجلس المدينة برئاسة حمادة بشارى رئيس إدارة النظافة والحدائق والتجميل، بإزالة الحشائش العالية بحديقة "الشهيد الفريق عبد المنعم رياض" بمدخل المدينة، وكذلك قص وتهذيب أشجار الزينة والعناية بأشجار الورد والمشاتل بالمركز لخدمة المواطنين.

 
إنارة الطريق حول المقابر بقرية كومير بإسنا لخدمة المواطنين وتجميل حديقة بالطود (1)
 

إنارة الطريق حول المقابر بقرية كومير بإسنا لخدمة المواطنين وتجميل حديقة بالطود (2)
 

إنارة الطريق حول المقابر بقرية كومير بإسنا لخدمة المواطنين وتجميل حديقة بالطود (3)
 

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