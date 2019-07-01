سوق الخضروات: استقرار الليمون بين 20 -30 جنيها للكيلو.. وارتفاع البطاطس

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-7-2019 ارتفاعا طفيفا فى عدد من الأصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

وارتفعت أسعار البطاطس عن أمس، حيث تراوح سعر الكيلو اليوم بين 3.5 – 4.75 جنيها مقابل 2.5 – 4 جنيها أمس، واستقرت أسعار الطماطم ليترواح أسعارها بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو.

فيما يخص أسعار الفاكهة فشهدت استقرارا فى معظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .