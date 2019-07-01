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سفر وعودة 7162 مصريا وليبيا و1247 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال الأسبوع الجارى

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:50 م
سفر وعودة 7162 مصريا وليبيا و1247 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال الأسبوع الجارى منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح ـ حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 7162 مصريا وليبيا و1247 شاحنة عبر منفذ السلوم، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الأسبوع الجارى.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 5399 إلى الجانب الليبى، بينهم  1047مصريا و4325 ليبيا، خلال الأسبوع الجارى.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 1664 بينهم 1469 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و295 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، خلال الأسبوع الجارى، إنهاء إجراءات سفر 466 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 783  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


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