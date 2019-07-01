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حالة الطقس اليوم الإثنين 1/7/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 1/7/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرا ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها حول معدلاتها العامة، ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يسود في المناطق الجبلية والساحلية طقس صيفي اعتيادي في ساعات النهار ومائل للحرارة في وقت الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر الباكر. بينما يسود جو حار في المناطق السهلية القريبة من الساحلية وجو حار جداً في الأغوار والبحر الميت الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.


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