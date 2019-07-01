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تعرف على شروط شغل وحدات الأولى بالرعاية بشمال سيناء

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:24 م
تعرف على شروط شغل وحدات الأولى بالرعاية بشمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مساء اليوم إدارة الإسكان بمجلس ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن وجود 13 وحدة سكنية بعمارتى الأولى بالرعاية، بعد تصديق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على طرح تلك الوحدات مع تشكيل اتحاد شاغلى العمارات.

وأوضح البيان، من يرغب بالتقدم عليه التوجه إلى مجلس المدينة إدارة الإسكان وإحضار المستندات اللازمة وهى:

- بحث اجتماعى من وحده الشئون الاجتماعية 

- خطاب من مركز المعلومات 

- خطاب من الضرائب العقارية 

- عقد ايجار من مالك السكن الذى يقيم به 

- إيصال كهرباء

- شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة 

- شهادة الطلاق إذا كانت مطلقة 

- صورة شهادة ميلاد الأولاد 

- صورة بطاقة الرقم القومى 

- مدة إقامة لا تقل عن 10 سنوات 

- مفردات المرتب بحيث لا يزيد عن 1200 شهريا


بئر العبد

شقق الاولى بالرعاية

محافظ شمال سيناء

اسكان سيناء

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