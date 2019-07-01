سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 10:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تحقيقات الشروع فى خطف طالب الوايلى: طمعوا فى ثروة والده وساعدتهم زوجة أحدهمم

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:11 م
تحقيقات الشروع فى خطف طالب الوايلى: طمعوا فى ثروة والده وساعدتهم زوجة أحدهمم خطف ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف المتهمين بمحاولة اختطاف طالب أمام رجال المباحث فى منطقة الوايلى، أن ثروة والده الذى يعمل صاحب شركة سياحة أغرتهم، لأن زوجة أحدهم كانت تعمل فى منزلهم وتعلم جيدا بثرائه، لذلك دبروا اختطاف نجله لمساومة والده على دفع أموال.

 

وقام المتهمون، باصطناع ملصقات اللوحات المعدنية المضبوطة، بحوزتهم لدى (صاحب محل إكسسوارات سيارات بالجيزة)، وتوجهوا لمنطقة سكن المتهم والشروع فى خطف نجله (طالب بإحدى الكليات) إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططه، فحضر مرة أخرى لمحل الضبط صحبة باقى المتهمين تمهيداً لخطف الإبن الآخر طالب بإحدى الكليات.

 

كانت رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، من ضبط 4 أشخاص (مدرب بصالة ألعاب رياضية - سائق - موظف - عامل) م، حال إستقلالهم سيارتين قيادة الثانى والثالث مُثبت على لوحات إحداهما ملصق يحمل أرقام وهمية، حيث يعملان عليها كسائقين بإحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتـف المحمولـة، وبحوزتهــم (2 فرد خرطـوش - 5 طلقـات مـن ذات العيـار - 2 طبنجة صوت - 2 ملصق مدون عليهما أرقام لوحات (هـ ف أ 147)- 2 "أفيز" بلاستيك ) وتم القبض عليهم تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


الشروع بختطاف طالب

مباحث الوايلى

احباط اختطاف

امن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار محمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار محمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة