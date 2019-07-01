تحقيقات الشروع فى خطف طالب الوايلى: طمعوا فى ثروة والده وساعدتهم زوجة أحدهمم

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهمين بمحاولة اختطاف طالب أمام رجال المباحث فى منطقة الوايلى، أن ثروة والده الذى يعمل صاحب شركة سياحة أغرتهم، لأن زوجة أحدهم كانت تعمل فى منزلهم وتعلم جيدا بثرائه، لذلك دبروا اختطاف نجله لمساومة والده على دفع أموال.

وقام المتهمون، باصطناع ملصقات اللوحات المعدنية المضبوطة، بحوزتهم لدى (صاحب محل إكسسوارات سيارات بالجيزة)، وتوجهوا لمنطقة سكن المتهم والشروع فى خطف نجله (طالب بإحدى الكليات) إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططه، فحضر مرة أخرى لمحل الضبط صحبة باقى المتهمين تمهيداً لخطف الإبن الآخر طالب بإحدى الكليات.

كانت رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، من ضبط 4 أشخاص (مدرب بصالة ألعاب رياضية - سائق - موظف - عامل) م، حال إستقلالهم سيارتين قيادة الثانى والثالث مُثبت على لوحات إحداهما ملصق يحمل أرقام وهمية، حيث يعملان عليها كسائقين بإحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتـف المحمولـة، وبحوزتهــم (2 فرد خرطـوش - 5 طلقـات مـن ذات العيـار - 2 طبنجة صوت - 2 ملصق مدون عليهما أرقام لوحات (هـ ف أ 147)- 2 "أفيز" بلاستيك ) وتم القبض عليهم تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.