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اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط داخل 154 وحدة صحية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:48 ص
اليوم.. انطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بأسيوط داخل 154 وحدة صحية تدريب العاملين بصحة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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تنطلق اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتى تستهدف السيدات من عمر 18 عاما ً فأكثر.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تدريب الفرق المشاركة والموزعة على 154 وحدة صحية بإجمالى 154 فرقة طبية تتكون من 616 طبيب ومشرف باسيوط، وتم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة بأسيوط يبلغ حوالى مليون و200 ألف آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

وأشار الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية الطب الوقائى ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمريض مدربة وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدا أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

 

 

 


اسيوط

صحة المرأة

صحة اسيوط

سرطان الثدي

100 مليون صحة

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