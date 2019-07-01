الوادى الجديد تحصد 12مركزا بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن المحافظة حصلت على 12 مركز ضمن أوائل الدبلومات الفنية بقطاع الصعيد الذي يضم محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان ، وذلك بالإضافة إلى حصولها على 3 مراكز على مستوى الجمهورية .

وأضاف المحافظ أن الطلاب الذين حصلوا على مراكز على مستوى القطاع هم :

الأولى : رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم على 514.5

الثانى : أسماء محمد سنوسى رفاعي 514

الثالث : أميرة طلعت حماد 512.5

الخامس: سهيلة نبيل فتحى على 505

السادس: أمورة البسيونى قاسم 475

السادس مكرر : فاتن عيد محمد حسين 475

السابع : منه الله عبدالعزيز رياض 474

السابع مكرر: مى محمود على عثمان 474

الثامن : أمنية محمد محمود أحمد 481

التاسع : ياسمين ناصر سيد فرج 470

العاشر : أمانى محمد عبدالرحيم على 468

العاشر مكرر: آية إبراهيم حسين مرزوق 468