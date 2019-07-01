الوادى الجديد تحصد 12مركزا بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد

قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن المحافظة حصلت على 12 مركز ضمن أوائل الدبلومات الفنية بقطاع الصعيد الذي يضم محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان ، وذلك بالإضافة إلى حصولها على 3 مراكز على مستوى الجمهورية .
وأضاف المحافظ أن الطلاب الذين حصلوا على مراكز على مستوى القطاع هم :
الأولى : رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم على 514.5
الثانى : أسماء محمد سنوسى رفاعي 514
الثالث : أميرة طلعت حماد 512.5
الخامس: سهيلة نبيل فتحى على 505
السادس: أمورة البسيونى قاسم 475
السادس مكرر : فاتن عيد محمد حسين 475
السابع : منه الله عبدالعزيز رياض 474
السابع مكرر: مى محمود على عثمان 474
الثامن : أمنية محمد محمود أحمد 481
التاسع : ياسمين ناصر سيد فرج 470
العاشر : أمانى محمد عبدالرحيم على 468
العاشر مكرر: آية إبراهيم حسين مرزوق 468
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