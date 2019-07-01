سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 08:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الوادى الجديد تحصد 12مركزا بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:32 م
الوادى الجديد تحصد 12مركزا بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن المحافظة حصلت على 12 مركز ضمن أوائل الدبلومات الفنية بقطاع الصعيد الذي يضم محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان ، وذلك بالإضافة إلى حصولها على 3 مراكز على مستوى الجمهورية .

وأضاف المحافظ أن الطلاب الذين حصلوا على مراكز على مستوى القطاع هم :

الأولى : رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم على 514.5

الثانى : أسماء محمد سنوسى رفاعي 514

الثالث : أميرة طلعت حماد 512.5

الخامس: سهيلة نبيل فتحى على 505

السادس: أمورة البسيونى قاسم 475

السادس مكرر : فاتن عيد محمد حسين 475

السابع : منه الله عبدالعزيز رياض 474

السابع مكرر: مى محمود على عثمان 474

الثامن : أمنية محمد محمود أحمد 481

التاسع : ياسمين ناصر سيد فرج 470

العاشر : أمانى محمد عبدالرحيم على 468

العاشر مكرر: آية إبراهيم حسين مرزوق 468

 

 
 
 

 


الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الصف الثالث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:01 م

الأول فى الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر: سألتحق بكلية هندسة البترول

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:06 م

الأولى مكرر فى الدبلومات الفنية: "صحبتى صحتنى من النوم وبلغتنى بالنتيجة"

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:54 م

الرابع مكرر فى الدبلومات الفنية بالغربية: لم أتوقع تفوقى ضمن الأوائل

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:09 م

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية: "نفسى أكون معيدة بكلية التجارة"

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:52 م

مصادر تكشف: ضبط قرابة 100 واقعة غش جماعى بامتحانات الدبلومات الفنية

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة