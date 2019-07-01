النيابة تطلب التحريات فى واقعة تعذيب الجمال بـ "سوق برقاش"

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 3 تجار بتعذيب الجمال بسوق برقاش بمنشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وعرض المتهمين رفقة التحريات صباح اليوم الاثنين، للتحقيق معهم.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 3 تجار جمال بعد انتشار صور لتعرض الجمال للتعذيب على أيديهم مما أسفر عن إصابتها بإصابات متنوعة بسوق برقاش الشهير بمنشأة القناطر.

كانت التحريات توصلت إلى تورط التجار ال 3 سالفة الذكر فى تعذيب الجمال، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.