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النيابة تطلب التحريات فى واقعة تعذيب الجمال بـ "سوق برقاش"

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:16 ص
النيابة تطلب التحريات فى واقعة تعذيب الجمال بـ "سوق برقاش" جمال أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام  3 تجار بتعذيب الجمال بسوق برقاش بمنشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وعرض المتهمين رفقة التحريات صباح اليوم الاثنين، للتحقيق معهم.
 
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 3 تجار جمال بعد انتشار صور لتعرض الجمال للتعذيب على أيديهم مما أسفر عن إصابتها بإصابات متنوعة بسوق برقاش الشهير بمنشأة القناطر. 
 
كانت التحريات توصلت إلى تورط التجار ال 3 سالفة الذكر فى تعذيب الجمال، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 

تعذيب جمال برقاش

سوق برقاش

سوق برقاش للجمال

منشأة القناطر

أمن الجيزة

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