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الصين ترحب بلقاء رئيسى أمريكا وكوريا الشمالية وتؤكد أهمية تسوية الأزمة

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:08 ص
الصين ترحب بلقاء رئيسى أمريكا وكوريا الشمالية وتؤكد أهمية تسوية الأزمة الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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رحبت الصين اليوم الاثنين، بلقاء الرئيس الأمريكى "دونالد ترمب" وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) "كيم جونج أون" فى منطقة بانمونجوم الحدودية، واستغلال الفرصة لتعزيز الجهود نحو تسوية الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والمفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" -خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة- إن الصين ترحب بهذا اللقاء الودي، معتبرة أنه يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولى.

وأضاف أن بلاده تأمل استغلال هذه الفرصة والزخم، والالتقاء فى منتصف الطريق، والعمل نحو تسوية الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والتفاوض.

وتابع إن موقف الصين من قضية شبه الجزيرة الكورية واضح وثابت، حيث إنها ملتزمة بنزع السلاح النووى هناك، وتعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة، وأن تكون تسوية الأزمة عبر الحوار والتفاوض.

 


الصين

امريكا

كوريا الشماليه

لقاء ترامب وكيم

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