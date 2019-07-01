سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 07:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع العراقية: العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين فى محافظة المثنى

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:04 م
الدفاع العراقية: العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين فى محافظة المثنى مقبرة جماعية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، أنها عثرت على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين فى منطقة جنوبى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى "واع" - أن الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما لرفات أسرى كويتيين يقعان ضمن محافظة المثنى - طريق نقرة السلمان- موضحة أنه تم العثور على الموقعين بالتعاون بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

وأشارت إلى أن رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب الشرعى فى بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين، وأفادت الوزارة بأنه سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التى تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووى.

 

 


وزارة الدفاع العراقية

رفات اسرى كويتيين

الطب الشرعى العراقى

السلطات الكويتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد 28 عاما.. العثور على رفات كويتيين جنوبى العراق

الخميس، 20 يونيو 2019 11:32 ص

فريق أممى يعثر على 12 مقبرة جماعية شمالى العراق

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:36 ص

صور.. العراق يكشف عن مقبرة جماعية لأكراد قتلوا فى عهد صدام حسين

الأحد، 14 أبريل 2019 12:22 م

شاهد.. فتح أول مقبرة جماعية للأيزيديين فى سنجار

الأحد، 17 مارس 2019 05:00 ص

موسكو: العثور على رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان بسوريا

الثلاثاء، 05 مارس 2019 04:56 م

ناشطة ايزيدية: فتح 70 مقبرة جماعية للايزيديين فى العراق منتصف مارس

الإثنين، 04 مارس 2019 07:07 م

قائد فى قوات سوريا الديمقراطية: العثور على مقبرة جماعية بالباغوز

الخميس، 28 فبراير 2019 01:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة