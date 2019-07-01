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الجامعة اليابانية تحتفل بتخرج طلاب الماجستير والدكتوراه للدفعتين 14 و 15

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:09 م
الجامعة اليابانية تحتفل بتخرج طلاب الماجستير والدكتوراه للدفعتين 14 و 15 الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية
كتب وائل ربيعى

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احتفلت الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب بتخرج الدفعتين  14 و15 من طلاب الماجستير والدكتوراهة ، الذين انخرطوا في الدراسة من الجامعات المصرية المختلفة بالتعاون مع الجانب اليابانى.
 
وأكد الدكتور أحمد الجوهري ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن هذه الاحتفالية لها مذاق خاص اذ تتزامن مع ذكرى ثورة 30  من يونيو  وكذا افتتاح مباني جديدة بمقر الجامعة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى  ، يؤمن بأهمية التعليم والبحث العلمي ويوجه بالاستفادة من تجربة التعاون مع الجانب الياباني في هذا الإطار.
من جانبها أشادت نوريكي سوزوكي ، نائب رئيس هيئة التعاون الياباني بالقاهرة - جايكا بحجم التعاون العلمي مع الجانب المصرية كبوابة لأفريقيا خاصة ان عدداً كبيرا من مختلف الدول الأفريقية يدرسون بالجامعة متطلعة إلى تكرار هذه التجربة الخاصة بالتعليم الياباني مع عدد آخر من دول العالم. 
 
وثمن السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي ،  جهود الحكومة المصرية التي توفر كل الدعم لإنجاز هذه التجربة الفريدة خاصة انها تعمل على إنشاء مقر جديد ودائم للجامعة على مساحة 200 فدان فيما قدم الجانب الياباني المنح الخاصة بتجهيز المعامل والمعدات والأجهزة الحديثة وبلغت قيمة آخر منحة 27 مليون دولار.
وأجرى الدكتور أحمد الجوهرى ، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء الدكتور محمود صقر ، والدكتور شيرين حلمي ، والدكتور هاني هلال والدكتور شريف حماد مع الجانب الياباني بجولة  تفقدية في المقر الجديد للجامعة المزمع افتتاحه خلال سبتمبر المقبل وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تتخطى  4مليار جنيه في المرحلتين الأولى والثانية ممولة بالكامل من موازنة الدولة المصرية مشيدين بحجم الإنجاز بالحرم الجديد الذي يعد نموذجا فريدا في التصميم والتنفيذ.
 
 

 


الجامعة المصرية اليابانية

مقر جديد للجامعة اليابانية

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الماجستير والدكتوراه

السفير اليابانى

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