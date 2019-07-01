الإفتاء تجيب على حكم الربح من المقاهى والكافيهات.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم العمل فى المقاهى والربح منها، وذلك فى بث مباشر للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الاثنين.

وأكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين حول حكم الربح من العمل فى المقاهى، إن العمل فى المقاهى والربح منها لا شيء فيه وذلك إذا كان كل ما تقدمه هذه المقاهى حلال، أما إذا كانت تقدم أشياء حرام فبالتالى يكون أرباحها حرام، قائلاَ:"السائل هنا هو من سيحدد إن كانت أرباحه حرام أم حلال حسب ما يقدمه فى المقهى".