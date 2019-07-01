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الإعلان رسميا عن فوز محمد ولد الغزوانى برئاسة موريتانيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:48 م
الإعلان رسميا عن فوز محمد ولد الغزوانى برئاسة موريتانيا محمد ولد الغزوانى
نواكشوط (أ ش أ)

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أعلن المجلس الدستورى الموريتانى، اليوم الاثنين، فوز محمد ولد الغزوانى رسميا برئاسة موريتانيا، وذلك فى الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم 22 يونيو الماضى.

وقالت عائشة بنت الدشق عضو المجلس الدستورى - خلال الإعلان الرسمى عن النتائج اليوم - "إن الغزوانى فاز فى الانتخابات بنسبة 52% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أنه سيتسلم مهامه كرئيس لموريتانيا يوم 2 أغسطس المقبل".

وكانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد أكدت فوز محمد ولد الغزوانى فى الانتخابات الرئاسية.. فيما قطعت الحكومة الموريتانية خدمات الإنترنت الأسبوع الماضى بعد عمليات شغب واعتقلت 100 شخص أجنبى شاركوا فى عمليات شغب ونهب شهدتها البلاد.

 


محمد ولد الغزوانى

موريتانيا

انتخابات موريتانيا

رئيس موريتانيا

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