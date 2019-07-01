الأول مكرر على الجمهورية: رغم تفوقى بالإعدادية إلا أنى قررت الالتحاق بالثانوى الصناعى

وقال الطالب يوسف السيد عبادة 20 سنة، والمقيم بقرية سلنت التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، أنه كان متوقع النجاح بشكل كبير بينما الحصول على المركز الأول على مستوي الجمهورية كانت مفاجأة سعيدة.

وأضاف يوسف أنه حصل على مجموع مرتفع بالاعدادية 92% ،إلا أنه قرر الالتحاق بالثانوى المتقدم الصناعى تخوفا من فروق الدرجات وكان هدفي منذ اليوم الأول الالتحاق بكلية هندسة، ومنذ أول يوم التحقت بالمدرسة كان طموحى ان أتم دراستى بكلية الهندسة وأحصل على دبلومة في التبريد والتكييف في مشروع تكييف اسبليت بنظام كهروحرارى يعمل بالطاقة الشمسية معامل ادائها منخفض لكى ينتج بايدى مصرية ويكون ذا جوده عالية.

وقال: أصررت على الالتحاق بالمدرسة بقسم التبريد والتكييف ووالدى صاحب شركة، ووالدتى وكان دائما يحفزنى للنجاح والتفوق، مضيفا أن مشاركته في مبادرة صنايعية مصر وزيارة الجامعة على مدار أسبوعين كان الحافز الأول له، واستفاد من تدريبات في قسم ميكانيكا وكهرباء مما كان له أكبر الأثر فى حياته العملية.