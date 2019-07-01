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الأول على الجمهوية بالدبلوم الصناعى: الفضل لدعوات أمى وكلية الهندسة حلمى

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:13 م
الأول على الجمهوية بالدبلوم الصناعى: الفضل لدعوات أمى وكلية الهندسة حلمى الطالب محمد فؤاد أبو الفضل وأسرته
المنوفية - محمد فتحى

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غمرت الفرحة منزل أسرة الطالب محمد فؤاد أبو الفضل، الكائن بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم خبر حصوله على المركز الأول فى دبلوم الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات نوعى مياه الشرب.

وأكد الطالب محمد أبو الفضل: "تعبت كثيرا فى المذاكرة لتحقيق حلم والدى الذى يعمل ليلا ونهارا من أجل كل مطالبنا أنا وأشقائى".

وأضاف أبو الفضل: "حصلت على 94% فى الشهادة الإعدادية ولكننى فضلت الالتحاق بمدرسة مياه الشرب، وذلك لضمان وظيفة فى ظل أزمة الحصول على عمل مناسب، وكذلك بسبب مصاريف الدروس الخصوصية.

وأكد الطالب: "حلم حياتى منذ الصغر هو دخول كلية الهندسة لتحقيق رغبة والدى الذى يعمل أمين شرطة بإدارة الترحيلات بمديرية أمن المنوفية"، مضيفا: "تلقيت خبر حصولى على المركز الأول من أحد أصدقائى وكنت وقتها مش مصدق نفسى من الفرحة، لأنها فرحة عمرى ماحسيتها فى حياتى"، مشيرا إلى أنه كان يعمل طوال أوقات الإجازات الصيفية، وذلك لتوفير مصاريف الدراسة، مؤكدا أن كل ذلك بفضل الله ثم دعوات والدتى لى الدائم بأن أكون من الأوائل.


محافظه المنوفيه

الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

الأول فى الثانوى الصناعى

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