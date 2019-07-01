الأولى مكرر بالثانوية الفندقية: اتمنى الالتحاق كلية السياحة والفنادق بحلوان

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

سيطرت حالة من الفرحة على أسرة الطالبة ندى محمد إبراهيم أبو المجد ابنة مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد تفوقها وحصولها على المركز الأول مكرر فى دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات بمجموع 94.6%.

وقالت أبو المجد، لـ"اليوم السابع"، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من صديقتها الحاصلة على نفس المركز الأول مكرر وأبلغتها أيضا من بين أوائل الدبلومات الفنية.

وأضافت الحاصلة على المركز الأول مكرر فى دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، أنها كانت تتوقع أن تكون من الأوائل خاصة وأنها كان تجتهد فى المذاكرة ومراجعة دروستها، وتخصيص أغلب وقتها فى المذاكرة، مشيرة إلى أنها كانت تذهب على فترات للمدرسة وكانت تذهب فى الصباح إلى الدروس ثم تعود إلى المنزل لمذاكرة دروسها ومراجعة ما تحصلت عليه من معلومات فى دروسها.

يذكر أن الطالبة ندى ابو المجد هى الأبنة الكبرى لوالديها، والدها يعمل سائق نقل ووالدتها ربة منزل ولديها 3 أشقاء ذكور.