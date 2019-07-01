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الأمم المتحدة: أمريكا تتصدر أكبر 20 دولة جاذبة للاستثمار المباشر فى العالم

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:58 م
الأمم المتحدة: أمريكا تتصدر أكبر 20 دولة جاذبة للاستثمار المباشر فى العالم منظمة الاونتكاد
كتب عبد الحليم سالم

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قال تقرير الاستثمار العالمى لعام 2019 الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر FDI عامى 2017 و2018.

وقال التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية، جذبت عام 2017 نحو 277 مليار دولار، فى حين جذبت العام الماضى 252 مليار دولار.

أضاف التقرير أن الصين حلت ثانيا ،حيث جذبت نحو 134 مليار عام  2017 وجذبت 139 مليار دولار عام 2018، فيما جاءت هونج كونج فى المركز الثالث جذبت نحو 111 مليار دولار عام 2017 ،وجذبت نحو 116 مليار دولار عام 2018.

واحتلت بريطانيا المركز الرابع ،حيث جذبت 101 مليار دولار عام 2017 ،وجذبت 64 مليار دولار عام 2018، وفى المركز الخامس جاءت سنغافورة باستثمارات بلغت 76 مليار دولار عام 2017 ،و78 مليار دولار العام الماضى.

وحلت البرازيل سادسا باستثمارات بلغت 68 مليار دولار فى 2017 ،و61 مليار دولار العام الماضى ، فيما حلت هولندا سابعا باستثمارات بلغت 58 مليار دولار فى 2017 ،و70 مليار دولار فى 2018.

وفى المركز الثامن جاءت استراليا باستثمارات مباشرة بلغت 42 مليار دولار عام 2017 ، و80 مليار دولار العام الماضى.

وتاسعا حلت الهند باستثمارات بلغت 40 مليار دولار عام 2017 ، و 42 مليار دولار العام الماضى، وحلت فى المركز العاشر المانيا عاشر باستثمارات بلغت 37 مليار دولار عام 2017 ،و 26 مليار دولار العام الماضى.

وجاءت المكسيك فى المركز ال 11 باستثمارات بلغت 32 مليار دولار فى العامين .

وفى المركز ال12 جاءت فرنسا باستثمارات بلغت 30 مليار دولار فى 2017 ،و37 مليار دولار فى 2018.

وفى المركز ال13 جاءت روسيا الاتحادية بنحو 26 مليار دولار فى 2017، و13 مليار دولار العام الماضى.

وحلت كندا فى المركز ال 14 باستثمارات بلغت 25 مليار دولار فى 2017 ،و35 مليار دولار فى 2018، وإيطاليا فى المركز ال 15 باستثمارات بلغت 22 مليار دولار فى 2017 ،و24 مليار دولار فى 2018.

وفى المركز ال16 جاءت إسبانيا باستثمارات بلغت 21 مليار دولار فى 2017 ،و44 مليار دولار فى 2018 .

تليها اندونيسيا باستثمارات بلغت 21 مليار دولار ،و22 مليار دولار على التوالى.

ثم إسرائيل باستثمارات بلغت 18 مليار دولار ،و22 مليار دولار على التوالى .

وفى المركز ال 19 جاءت جمهورية كويا باستثمارات بلغت 18 مليار دولار فى 2017، و14 مليار دولار فى 2018.

وأخيرا حلت فيتنام فى المركز العشرين باستثمارات بلغت 14 مليار دولار فى 2017 ،و16 مليار دولار فى 2018.


الاونتكاد

الامم المتحدة

الاستثمارات الاجنبية فى العالم

الاستثمار الاجنبى المباشر

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