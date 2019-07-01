الأزهر يدين إنشاء إسرائيل نفق "طريق الحجاج"

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسى الشريف والمواقع الملاصقة له، والتى كان آخرها افتتاح إسرائيل لما أسماه بنفق "طريق الحجاج".

وأكد الأزهر - فى بيان اليوم الاثنين - أنه يرفض هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، وأنه يهيب بكافة الدول أن تتحمل مسئولياتها تجاه حقوق مسلمى ومسيحيى العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث إسرائيل واستخفافها المتكرر بحقوق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وجدد الأزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدى بأى شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب المظلوم فى استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يدعو المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام فى الشرق الأوسط، وأن استمرار انتهاكات إسرائيل لن تزيد الموقف فى المنطقة والعالم إلا اشتعالًا.