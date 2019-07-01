اتفاقية بين جامعتى طنطا و برادفور البريطانية لمنح الدرجة العلمية المشتركة

الغربية - محمد طارق

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة برادفور البريطانية بمقر ادارتها وذلك لمنح الدرجة العلمية المشتركة ، مضيفاً أن هذه الاتفاقية هى الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية المصرية والتى تواكب الرؤية السديدة لإدارة جامعة طنطا فى تطوير القدرات البحثية للكادر العلمى عن طريق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية.

وقال الدكتورعماد عتمان نائب الجامعة لخدمة المجتمع، إن الاتفاقية تهدف الى منح الطالب الملتحق ببرنامج التشييد بكلية الهندسة بجامعة طنطا شهادة التخرج من جامعتى طنطا وجامعة برادفورد.

وصرح الدكتور محمود ذكى عميد هندسة طنطا ، إنه تم الاتفاق على عمل بروتوكول لتفعيل اتفاقية جديدة للدراسات العليا بين كلية الهندسة بجامعتى طنطا وبرادفورد تتيح للطالب الحصول على الماجستير من الجامعتين أسوة بالبرنامج الخاص بطلاب مرحلة البكالوريوس.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور محمود ذكى عميد الهندسة، والدكتور أحمد عطا وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، فى حين مثل جامعة برادفور البريطانية رئيس الجامعة ومسؤول العلاقات الدولية ورئيس قسم الهندسة المدنية وأستاذ الخرسانة بجامعة برادفورد.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم عقد اجتماع لدراسة فتح برنامجين جديدين مع كلية الهندسة بجامعة برادفورد فى مجالى الذكاء الصناعى والهندسة الطبية