إحالة المتهم بقتل والده فى مدينة نصر للجنايات

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بإحالة المتهم بقتل والده لمحكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول ، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بالحى العاشر، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به أثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيًا ودائم التشاجر مع نجله.

وكشفت التحريات، أن المتهم فى العقد الثانى من عمره، وأنه مدمن مخدرات، ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبحه، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وعرضه على النيابة .