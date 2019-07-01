«الدم بقى ميه».. جزار يذبح ابن عمه بـ«سنجه» فى أحد شوارع سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت قبل قليل، مستشفى طهطا العام موظف بالشهر العقارى مصابا بجرح ذبحى بالرقبة وقطع بالأعصاب والفك والوجه وقطع بالشرايين الخارجية للرقبة، إثر تعدى أبن عمه عليه بـ"سنجه" كان يخفيها داخل بعض أوراق جرائد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم إجراء جراحة عاجلة وإيقاف النزيف وإحالته لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بقيام جزار بالتعدى على أبن عمه الذى يعمل موظفا بالشهر العقارى، نتج عنه إصابته بإصابات بالغة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، أنه أثناء قيام عمر. ي موظف بالشهر العقارى بالتجول فى شارع السجل المدنى القديم خلف مدرسة الصنايع بنات، قام عمر . ز أبن عمه والذى يعمل جزار، بالتعدى عليه باستخدام سنجه كان يخفيه داخل بعض أوراق الجرائد وأنهال عليه بالضرب، نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه بجرح ذبحى بالرقبة وقطع بالأعصاب والفك والوجه وقطع بالشرايين الخارجية للرقبة.

تم إجراء عمليات إسعاف عاجله له بمستشفى طهطا العام، وإيقاف النزيف قبل نقله إلى المستشفى الجامعى لإستكمال العالج بقسم الأوعية الدموية.

جار إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم عقب فراره باستخدام توك توك بدائرة قسم شرطة طهطا.