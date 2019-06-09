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نقيب التمريض: برتوكولات وأدلة علمية موحدة لعمل الأعضاء بالمستشفيات

الأحد، 09 يونيو 2019 03:47 م
نقيب التمريض: برتوكولات وأدلة علمية موحدة لعمل الأعضاء بالمستشفيات كوثر محمود نقيب التمريض
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وكيل وزارة الصحة لقطاع التمريض، أنه تم لأول مرة وضع بروتوكولات وأدلة عمل موحدة للتمريض على أن يتم تطبيقها بالمستشفيات والوحدات الصحية.
 
وقالت خلال ورشة عمل نظمتها غرفة التجارة الفرنسية اليوم إن وزارة الصحة لديها 198 ألف ممرضة موزعة على الجمهورية ومستعدون للعمل ضمن منظومة التأمين الجديدة.
 
وأوضحت نقيب التمريض أن التمريض على كفاءة عالية وقادر على أداء ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية فى المنظومة الجديدة وتابعت:" تم تدريب عدد كبير من التمريض للعمل بالمنظومة فى بورسعيد".
 
وتابعت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن هناك توجيهات برفع كفاءة التمريض فى كل التخصصات مع رفع كفاءة المناهج وتطويرها.
 
 

التمريض

التامين الصحى

المستشفيات

بورسعيد

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