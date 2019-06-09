مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الشواشنة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب اثنان آخران، فى حادث تصادم بين "توك توك" وسيارة على طريق عزبة الهس فى مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، ونُقلت المتوفاة والمصابون للمستشفى، وتحرّر محضر بالواقعة.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقّى إخطارًا من مستشفى أبشواى المركزى، بوصول "محمد. ع. أ" 25 سنة، سائق توك توك "مصاب"، و"مها. ح. أ"، 50 سنة، ربة منزل "مصابة"، و"عجب. ع. أ"، 80 سنة "توفيت فور وصولها المستشفى".

وبسؤال نجل المتوفاة، أقر بأنه أثناء اصطحاب شقيقته "المصابة الثانية" لوالدته المتوفاة فى الحادث، لتوقيع الكشف الطبى عليها، اصطدمت سيارة بـ"التوك توك" الذى يستقلانه، واتهم قائد السيارة بالتسبّب فى الحادث. فحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 3601 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الشواشنة، وتولت النيابة التحقيق.