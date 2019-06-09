سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 12:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الشواشنة بالفيوم

الأحد، 09 يونيو 2019 12:53 م
مصرع سيدة وإصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق الشواشنة بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب اثنان آخران، فى حادث تصادم بين "توك توك" وسيارة على طريق عزبة الهس فى مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، ونُقلت المتوفاة والمصابون للمستشفى، وتحرّر محضر بالواقعة.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقّى إخطارًا من مستشفى أبشواى المركزى، بوصول "محمد. ع. أ" 25 سنة، سائق توك توك "مصاب"، و"مها. ح. أ"، 50 سنة، ربة منزل "مصابة"، و"عجب. ع. أ"، 80 سنة "توفيت فور وصولها المستشفى".

وبسؤال نجل المتوفاة، أقر بأنه أثناء اصطحاب شقيقته "المصابة الثانية" لوالدته المتوفاة فى الحادث، لتوقيع الكشف الطبى عليها، اصطدمت سيارة بـ"التوك توك" الذى يستقلانه، واتهم قائد السيارة بالتسبّب فى الحادث. فحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 3601 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الشواشنة، وتولت النيابة التحقيق.


الفيوم

حوادث الطرق بالفيوم

مركز الشواشنة

مستشفي ابشواي المركزي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة