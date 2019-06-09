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إزالة 79 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

محافظ المنيا : توريد 310 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الأحد، 09 يونيو 2019 01:30 م
محافظ المنيا : توريد 310 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد قمح - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 310 ألف و 270 طن و 816 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأحد 9 يونيه الجارى .

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى بيان انه تم توريد 152 ألف و 499 طن 174 كيلو بالبنك الزراعى , 47 ألف   280طن و 715 كيلو بقطاع المطاحن , 106 الف 125 طن 907 كيلو بالقابضه للصوامع 4 آلاف 365 طن و20 كيلو بمصر العليا.

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.

كما أكد محافظ المنيا انه تم إزالة 77 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة فدانين و6 قراريط و 20 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التى نظمتها مديرية الزراعة بمختلف مراكز المنيا على مدار الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة و التصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين .

 من جانبه ، أوضح الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 32 حالة بمركز مغاغة على مساحة فدان و قيراط، و 16 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 12 قيراط و 18 سهم، و10 حالات بمركز سمالوط بمساحة 7 قراريط و5 أسهم، و 9 حالات بمركز المنيا بمساحة 3 قراريط و 14 سهم، و 3 حالات بمركز أبوقرقاص بمساحة  قيراط و14 سهم، و 5 حالات  بمركز ملوى بمساحة 3 قراريط و17 سهم، و حالتى تعد بمركز ديرمواس بمساحة قيراط .

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزاربالمنيا جهودها فى تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ،تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أزالت حالتى تعد بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص بمساحة قيراط و6 سهم بحوض الجزار والخزام بالمدينة، وذلك خلال حملة نظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لكل من تسول له  نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة ،مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 

 


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