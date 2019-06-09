محافظ البحر الأحمر يتفقد إنشاءات أول كليتين بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية بأول كليتين للسياحة والفنادق والألسن بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة. وأكد محافظ البحر الأحمر، فى بيان لديوان عام المحافظة، على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع فى أسرع وقت لتبدأ الدراسة بأحد الكليتين العام المقبل. وكان قد تم تخصيص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، كما تم اختيار الكليات الجديدة التى يتم البدء بها بالإضافة إلى باقى الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحري والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهى أبرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها .

من جانب آخر وخلال جولة تفقدية له اليوم، قامم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتفقد الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والتطوير بالطريق .

وأكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من الأعمال التطوير بالطريق، مشددا علي الالتزام بمعايير الكفاءة بحيث يتم الاستفادة من الطريق اطول مدة ممكنة