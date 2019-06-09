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متى يحدث تمزق فى أوتار الركبة وما هى أعراضه

الأحد، 09 يونيو 2019 06:30 م
متى يحدث تمزق فى أوتار الركبة وما هى أعراضه علامات الإصابة بتمزق فى أوتار الركبة
كتبت إيناس البنا

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الإصابة فى أوتار الركبة تسبب الألم الشديد والمفاجئ خلال النشاط أو التمرينات الرياضية المصحوبة بشعور سريع أو مفاجئ، وقد يعانى المرضى من وخز أو كدمات فى الجزء الخلفى من الفخذين.

تشمل خيارات العلاج لإصابات أوتار الركبة المعتدلة الراحة ووضع كمادات مياه مثلجة والضغط، كما يوضح موقع " MedicineNet"، أيضا تساعد الأدوية المضادة للالتهابات فى تقليل التورم والألم، وفى الحالات الشديدة قد تتطلب أوتار الركبة إلى عملية جراحية، اعتمادا على شدة الإصابة والألم.

اصابة وتر الركبة
اصابة وتر الركبة

يساعد برنامج إعادة التأهيل على منع تشكيل ضمور العضلات والأنسجة الندبية ، التى تشمل تمارين التمدد وتساعد على إعادة بناء عضلات الساق، كما تساعد تمارين أوتار الركبة قبل وبعد ممارسة النشاط البدني على منع الإصابة في المستقبل.

تشمل علامات الشفاء "القدرة على المشي أو الركض أو العدو أو القفز دون الشعور بالألم والقدرة على تحريك الساق المصابة بنفس سهولة الساق غير المصابة".

الأشخاص الذين لا يقومون بالإحماء أو التمدد قبل ممارسة التمرينات الرياضية وأولئك الذين يعانون من ضعف الألوية معرضون لخطر الإصابة في أوتار الركبة ، ويمكن للعضلات الضيقة في الجزء الأمامي من الفخذين أن تضع ضغطًا أكبر على أوتار الركبة.


اوتار الركبة

العضلات الخلفية

الساق

ادوية مضادة للالتهابات

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