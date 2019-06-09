ماذا يحدث إذا لم تحصل على ما يكفى من فيتامين (د)

فيتامين (د)، يشار إليه عادة باسم فيتامين أشعة الشمس، يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم وهو ضرورى لعظام قوية ومناعة، وقد ثبت خلال السنوات الأخيرة أهميته فى الحفاظ على صحة العظام وكيفية عمله فى امتصاص الكالسيوم من الجسم.

يُعرف نقص فيتامين (د) بأنه يتسبب فى الكساح، كما يرتبط أيضًا انخفاض مستويات فيتامين (د) فى الدم، بما فى ذلك ألم العظام والعضلات وضعفها، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والربو والسرطان.

كما أوضح تقرير " Medicine Medicine" يمكن أن تساعد كمية كافية من فيتامين (د) فى الجسم فى الوقاية من هشاشة العظام، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب، ومنع تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى، بالإضافة إلى تقليل خطر الحساسية عند الأطفال، كما يقلل من احتمال الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر والتصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية.