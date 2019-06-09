سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 08:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ماذا يحدث إذا لم تحصل على ما يكفى من فيتامين (د)

الأحد، 09 يونيو 2019 07:00 ص
ماذا يحدث إذا لم تحصل على ما يكفى من فيتامين (د) مصادر فيتامين د وماذا يحدث عند نقصه
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فيتامين (د)، يشار إليه عادة باسم فيتامين أشعة الشمس، يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم وهو ضرورى لعظام قوية ومناعة، وقد ثبت خلال السنوات الأخيرة أهميته فى الحفاظ على صحة العظام وكيفية عمله فى امتصاص الكالسيوم من الجسم

 

يُعرف نقص فيتامين (د) بأنه يتسبب فى الكساح، كما يرتبط أيضًا انخفاض مستويات فيتامين (د) فى الدم، بما فى ذلك ألم العظام والعضلات وضعفها، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والربو والسرطان

 

كما أوضح تقرير " Medicine Medicine" يمكن أن تساعد كمية كافية من فيتامين (د) فى الجسم فى الوقاية من هشاشة العظام، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب، ومنع تسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى، بالإضافة إلى تقليل خطر الحساسية عند الأطفال، كما يقلل من احتمال الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر والتصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية.

 

 
فيتامين د
فيتامين د
 

ينص تقرير الموقع على أن أعراض نقص فيتامين (د) تتراوح ما بين الخفية وغير الموجودة، وأن الطريقة الوحيدة لتأكيد النقص هى إجراء فحص دم بسيط متاح فى عيادة الطبيب، ويعتبر فيتامين (د) الأكثر شيوعا المتاحة من خلال المكملات الغذائية، والتغيرات الغذائية التى تتطلب إدخال نوعيات من الطعام تحتوى على فيتامين د وقضاء الوقت فى الشمس.

 

تشمل الأطعمة المدعمة التى تحتوى على فيتامين د مثل الحليب والأطعمة الغنية بالفيتامين D الطبيعية مثل الأسماك والبيض والكبد، هى أكثر مصادر فيتامين د شيوعًا فى النظام الغذائى.

 


فيتامين د

نقص فيتامين د

كساح العظام

أشعة الشمس

الكبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة