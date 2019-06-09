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للمرة الثانية.. الأوقاف تفتح باب التقديم للدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن

الأحد، 09 يونيو 2019 10:10 م
للمرة الثانية.. الأوقاف تفتح باب التقديم للدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن المدارس القرانيه
كتب – إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، للمرة الثانية خلال أيام عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة للسنة التمهيدية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، وذلك لإتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدي العلماء والقراء المتخصصين، وتكون مدة الدراسة ستة أشهر تبدأ من 18 / 8 / 2019م وتنتهي 12 / 2 / 2020م.
 
وتقبل الأوقاف الدارسين الجدد ذلك بالشروط الآتية: الحصول على مؤهل عال أو متوسط (من الجنسين) بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، وأن يكون المتقدم حافظًا لنصف القرآن الكريم على الأقاف، وأن يجتاز اختبار القبول المعد لذلك.
 
 
وتطرقت الشروط، إلى أن يقوم بسداد المصروفات المقررة سنويًّا، وستكون مصاريف الدراسة للسنة التمهيدية 200 جنيه فقط لا غير، وستكون الدراسة صباحية أو مسائية حسب اختيار الدارس أو الدارسة، حيث إن مدة الدراسة بالمركز  سنتان.
 
 
وتكون كالتالي: السنة الأولى : تمهيدية  في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد، والسنة الثانية : تكميلية في مراجعة القرآن الكريم ودراسة التفسير ، ومعاني المفردات، وعلوم القرآن ، والقيم والأخلاق ، إضافة إلى دراسة طرق التدريس للأطفال والناشئة .
 
 
وتمنح الأوقاف شهادة محفظ معتمد لمن يجتاز السنة التمهيدية والسنة التخصصية ، كما ستكون أولوية التقدم لإيفاد القراء في رمضان والعمل بالمدارس القرآنية بالوزارة لاحقا على خريجي هذه المراكز المعتمدين، مؤكدة على الراغبين والراغبات في الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تسجيل بياناتهم على الرابط التالي هنا.
 
وعلى الواعظات والمحفظات الراغبات في التدريس للسيدات الملتحقات بهذه المراكز تسجيل رغباتهن على عبر موقع الوزارة.
 
وأكدت الوزارة، أن آخر موعد للتقديم الأحد الموافق 30 / 6 / 2019م، مرفق تقديم الطلب صورة الرقم القومي وصورة المؤهل، وتسليمهم بمكتب مدير الإدارة التابع لها المسجد مقر مركز إعداد محفظي القرآن الكريم.
 
 
 

وزاره الاوقاف

محفظى القران

مراكز اعداد المحفظين

نشر الوسطية

المدارس القرانيه

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