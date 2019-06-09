كيف يؤثر نظامك الغذائى على بشرتك.. 4 طرق للحصول على بشرة متوهجة سريعا

كتب بيتر إبراهيم

شرح أحد خبراء التغذية كيف يؤثر نظامك الغذائى حقًا على بشرتك - والطرق الست التى يمكنك بها الحصول على بشرة متوهجة بسرعة.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت أستاذة التغذية "جيسيكا سيبيل" أن أى شخص أخبرك على الإطلاق بأن أمعائك هو مفتاح الصحة الجيدة هو الصحيح - لأنه يوجد ما بين %70 إلى 80% من الجهاز المناعى.

فلماذا الهضم مهم للغاية، وكيف يمكنك الحصول على بشرة متوهجة بسرعة؟

قال جيسيكا إنه يساعدك على امتصاص المواد الغذائية، والتى بدورها تعزز صحة الجلد.

أكل طعام حقيقى

توصى جيسيكا بتناول "بروتينات جيدة النوعية، دهون صحية، الكثير من الخضر، الخضار، المكسرات، البذور والبقوليات".

قالت إنه يجب عليك التخلص من الأطعمة المصنعة والمعبأة والمحليات الصناعية التى تعزز الاندفاع.

تناول المكملات الغذائية بأكبر قدر ممكن

قالت جيسيكا أن البروبيوتيك هو فكرة رائعة لمساعدة الهضم، فى حين أن أقراصها الخاصة بالبشرة والهضم مفيدة أيضًا.

حافظ على رطوبتك

الماء ضرورى لصحة البشرة الجيدة، ولتران يمثلان الكمية المثلى.

أكل الدهون الصحية

على الرغم من أنك قد تبتعد عن الدهون فى نظامك الغذائى، إلا أن بشرتنا تحب الدهون الصحية الجيدة والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

وقالت جيسيكا: "الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز والبيض وزيت الزيتون تحتوى على أحماض دهنية تغذى البشرة وهى مهمة لبشرة ناعمة مشعة".