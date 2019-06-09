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كريستين لاجارد: الخلافات التجارية تشكل الخطر الرئيسى على الاقتصاد العالمى

الأحد، 09 يونيو 2019 01:05 م
كريستين لاجارد: الخلافات التجارية تشكل الخطر الرئيسى على الاقتصاد العالمى المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد
أ ش أ

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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر بأى انتعاش اقتصادى، محذرة من أن الخلافات التجارية تشكل الخطر الرئيسى على الاقتصاد العالمى.

وأوضحت لاجارد - فى بيان أصدرته فى ختام اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين وأوردته قناة (الحرة) الإخبارية - إن "الخطر الرئيسى ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة".

وتعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية فى دول مجموعة العشرين - حسب البيان - بمضاعفة الجهود لإصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، مثل جوجل وفيسبوك، التى تواجه انتقادات لممارساتها فى تجنب الضرائب ، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائى بهذا الشأن "بحلول عام 2020"، وهى خطوة قد تتحقق بسبب تغير موقف الولايات المتحدة التى عرقلت المفاوضات بهذا الخصوص لسنوات.

وكان اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية فى مجموعة العشرين باليابان، بدأ، أمس السبت، وذلك لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى العالم وتداعيات النزاع التجارى القائم بين الولايات المتحدة والصين .

 


وزراء مالية مجموعة العشرين

صندوق النقد الدولى

الحرب التجارية

كريستين لاجارد

زعماء مالية مجموعة العشرين

محافظو البنوك المركزية

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