فنزويلا تتفق مع روسيا على دفع الديون بالروبل

كتبت فاطمة شوقى

أعلن وزير الصناعة الفنزويلى، طارق العيسمى ، أنه تم الاتفاق على آلية لدفع الديون الفنزويلية إلى روسيا بالروبل.

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية، أشار العسيمى الذى شارك فى المنتدى الاقتصادى الدولى لسانت بطرسبرج، إلى أن جميع آليات دفع الديون قد تم دراستها، وكانت أنسبها الدفع بالروبل، وذلك لأن العقوبات الأحادية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية تمنع استخدام النظام التقليدى والدفع ب"الدولار".

وقام البنك المركزى الفنزويلى (BCV) بتقييد المعاملات مع المؤسسات المالية الأمريكية، بسبب العقوبات التى أعلنها فى أبريل الماضى مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون.

وكشف العسيمى، من ناحية أخرى، أن بلاده تدرس كل الاحتمالات لزيادة التعاون مع شركة النفط الروسية روزنفت، قائلا "العلاقة مع روزنفت هى علاقة مستمرة، وجميع الخيارات لمواصلة تعزيز التحالفات مع روزنفت تم التخطيط لها".